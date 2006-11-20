Печерский райсуд Киева признал вину Луценко

Печерский районный суд Киева признал вину министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в совершении им двух правонарушений.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Юрий БЕРГЕЛЬСОН, который представлял интересы Ю.ЛУЦЕНКО в суде.

По его словам, соответствующее постановление сегодня огласила судья Печерского райсуда Инна ОТРОШ, рассмотрев два протокола Генпрокуратуры, в которых, в частности, указывается, что Ю.ЛУЦЕНКО были неправомерно присвоены очередные звания сотрудникам милиции, а также за его подписью награждены два человека именным оружием МВД.

Как отметил Ю.БЕРГЕЛЬСОН, в постановлении, которое зачитала судья, также указывается, что суд признал неправомерными два указа Президента Украины относительно того, что министр внутренних дел не является госслужащим, и таким образом, как добавил адвокат, суд признал, что министр МВД Украины является государственным служащим, а потому подпадает под действие закона Украины о коррупции и должен нести определенную этим законом ответственность в случае совершения коррупционных деяний.

В то же время Ю.БЕРГЕЛЬСОН отметил, что суд в процессе рассмотрения материалов дела не установил корыстных мотивов, однако, все же признал Ю.ЛУЦЕНКО виновным в совершении противоправных действий.

По словам адвоката, указанное постановление обжалованию не подлежит, но может быть отменено судьей Апелляционного суда.

Ю.БЕРГЕЛЬСОН в контексте сказанного им сообщил, что принятое судом решение предусматривает взыскание штрафа с Ю.ЛУЦЕНКО в размере 340 грн.

Вместе с тем, адвокат считает такое постановление суда «политическим решением, которым министр признан виновным в совершении коррупционных деяний».

Адвокат, объясняя свое несогласие с этим постановлением, предположил, что оно было написано судом предварительно, а не сегодня, поскольку содержится на 20 страницах.

Следует напомнить, что Печерский райсуд Киева продолжил рассмотрение указанного дела сегодня в 9.00, а уже через полтора часа после этого объявил перерыв в судебном заседании до 13.30.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура обнаружила факт коррупционных деяний в работе министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, расследуя дело об убийстве сотрудника УБОП Романа Ерохина.

По данным информированного источника, 15 ноября Генеральная прокуратура передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу два протокола, составленные за якобы коррупционные деяния Ю.ЛУЦЕНКО, в частности о немотивированной раздаче высоких званий и оружия.

Как заявили агентству УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в связи с сообщениями в СМИ о составлении Генеральной прокуратурой Украины протоколов о совершении коррупционных правонарушений министром внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО, основанием для составления этих протоколов стали материалы уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины в отношении должностных лиц МВД по ст. 365 ч.1 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение служебным лицом действий, которые явно выходят за рамки предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, либо государственным или общественным интересам, либо интересам юридических лиц).

В то же время, заявляет ДСО МВД Украины, беспочвенность возбуждения уголовного дела установлена постановлением следователя той же Генпрокуратуры от 14.11.06 г. об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении министра внутренних дел в связи с отсутствием в его действиях состава преступления по мотивам отсутствия причинения вреда интересам государства и граждан.

В ДСО МВД отмечают, что беспочвенность возбуждения уголовного дела одновременно свидетельствует и о незаконности следственных и других процессуальных действий по нему.

Министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО подписано обращение в суд относительно отмены постановления о возбуждении уголовного дела и признания незаконными действий должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины.

В то же время, как сказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (18-24 ноября) глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, «нет сомнения в том, что Ренат КУЗЬМИН выполняет заказ. Его задача - политически дискредитировать господина ЛУЦЕНКО. Пусть господин КУЗЬМИН, перед тем как делать такие мелкие царапины на политической фигуре Юрия ЛУЦЕНКО, сделает анализ, сколько выдавалось оружия с 1994-го по 2004 год. Пусть составит акты о коррупции на тех министров, которых уже нет, которые есть, но скрываются за пределами Украины. А когда это сделает, пусть сравнит масштабы».