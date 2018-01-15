Парубий не исключает, что решение по законопроекту о деоккупации Донбасса могут принять 16 января до обеда
По словам спикера, трудно предугадать, сколько времени займет рассмотрение этого документа.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что решение по законопроекту о деоккупации Донбасса могут принять завтра до обеда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
«Как мы и договаривались в последнюю пленарную неделю прошлого года, мы эту неделю начинаем с вопросов национальной безопасности и обороны», - сказал спикер и отметил, что таких вопросов есть целый блок, но ключевой из них - вопрос об особенностях государственной политики и обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
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Парубий сообщил, что законопроект о деоккупации Донбасса имеет 673 поправки, из которых отклонены 374.
«Соответственно, трудно предугадать, сколько займет времени рассмотрение этого законопроекта. Но, очевидно, это займет несколько часов. И предлагаю, чтобы мы с него начали наше завтрашнее заседание, а уже в ходе обсуждения будем видеть, как много займет это времени», - сказал председатель парламента.
Он отметил, что, по предыдущему опыту, «до обеда мы должны выйти на принятие решения по этому законопроекту».
В среду, по словам Парубия, парламент будет рассматривать ряд ратификаций международных соглашений, а в четверг - вопросы экономической политики, в частности, о приватизации государственного имущества и об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.