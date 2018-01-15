Парубий не исключает, что решение по законопроекту о деоккупации Донбасса могут принять 16 января до обеда

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что решение по законопроекту о деоккупации Донбасса могут принять завтра до обеда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Как мы и договаривались в последнюю пленарную неделю прошлого года, мы эту неделю начинаем с вопросов национальной безопасности и обороны», - сказал спикер и отметил, что таких вопросов есть целый блок, но ключевой из них - вопрос об особенностях государственной политики и обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

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Парубий сообщил, что законопроект о деоккупации Донбасса имеет 673 поправки, из которых отклонены 374.

«Соответственно, трудно предугадать, сколько займет времени рассмотрение этого законопроекта. Но, очевидно, это займет несколько часов. И предлагаю, чтобы мы с него начали наше завтрашнее заседание, а уже в ходе обсуждения будем видеть, как много займет это времени», - сказал председатель парламента.

Он отметил, что, по предыдущему опыту, «до обеда мы должны выйти на принятие решения по этому законопроекту».

В среду, по словам Парубия, парламент будет рассматривать ряд ратификаций международных соглашений, а в четверг - вопросы экономической политики, в частности, о приватизации государственного имущества и об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.