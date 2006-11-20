Милиция задержала Максима Курочкина в ”Борисполе”

Сегодня в Киевском аэропорту «Борисполь» сотрудниками милиции был задержан российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, который подозревается правоохранителями в совершении ряда преступлений.

Как сообщил УНИАН один из адвокатов М.КУРОЧКИНА, его подзащитный задержан по постановлению Голосеевского районного суда Киева.

Сейчас М.КУРОЧКИНА везут в указанный суд для того, чтобы на протяжении 48 часов выбрать ему меру пресечения.

В то же время, как отметили в ДСО МВД Украины, Ялтинским судом и Голосеевским райсудом столицы в отношении М.КУРОЧКИНА издано постановление о принудительной доставке для избрания меры пресечения в случае его прибытия в Украину, поскольку он подозревается в двух фактах вымогательства.

Как сообщалось, 19 ноября в интервью НТН М.КУРОЧКИН сообщил, что 20 ноября он прилетит в Киев по просьбе российского бизнесмена Владимира ВОРОБЬЕВА и украинского предпринимателя Геннадия КОРБАНА для урегулирования конфликта вокруг Днепропетровского рынка «Озерка». В.ВОРОБЬЕВ обратился к М.КУРОЧКИНУ как к президенту «Российского клуба».

Также причиной визита назывались консультации с представителями украинской политической и бизнес-элиты в канун возможного в середине декабря визита в Украину Президента РФ В.ПУТИНА. Предмет консультаций М.КУРОЧКИНА - украинско-российско-американские отношения.