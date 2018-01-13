В Житомире на заседании исполкома рассмотрят вопрос наружной рекламы и правового образования населения
11:43, 13 января 2018Политика
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Одним из вопросов повестки дня исполкома является также демонтаж временных сооружений, оборудования специальных конструкций внешней рекламы в Житомире.
В Житомире на заседании исполкома рассмотрят вопрос наружной рекламы и правового образования населения / фото zt-rada.gov.ua
17 января в Житомире на заседании исполкома городского совета рассмотрят вопрос наружной рекламы и правового образования населения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, на рассмотрение исполнительного комитета будет вынесен ряд важных вопросов.
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Среди них - правовое образование житомирян, утверждения финансового плана коммунального предприятия "Городской информационный центр Житомирского городского совета" и другие.
Одним из вопросов повестки дня исполкома является также демонтаж временных сооружений, оборудования специальных конструкций внешней рекламы в Житомире.
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