Ключковский делает свое дело и просит не сомневаться

На сегодняшний день в Конституционном Суде Украины нет представлений относительно отмены политической реформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

В свою очередь представитель “Нашей Украины” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ рассказал УНИАН, что работа над представлением продолжается: “сомнений ни у кого не может быть”. В то же время он отказался говорить о сроках внесения представления в КС.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября делегаты второго этапа ІІІ съезда политической партии “Народный Союз Наша Украина” приняли решение «Об усовершенствовании конституционной реформы в Украине». Согласно этому документу, народным депутатам - членам партии поручено внести представление в Конституционный Суд с целью признания Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года принятым с нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия.

16 ноября Совет партии поручил Ю.КЛЮЧКОВСКОМУ подготовить вышеупомянутое представление.