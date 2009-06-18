Регионалы опять завели старую песню о главном

Фракция Партии регионов на будущей неделе будет требовать рассмотрения в Верховной Раде антикризисной программы и изменений к государственному бюджету на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании оппозиционного правительства лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, самым первым должен быть решен вопрос повышения пенсий и социальных выплат с учетом прожиточного минимума.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в декабре прожиточный минимум для работающих граждан составлял 669 грн., а для нетрудоспособных – 498 грн., в апреле 2009 года этот прожиточный минимум для работающих составлял 851 грн., а для неработающих – 635 грн.

По его словам, в результате вышло так, что неработающие граждане недополучают 185 грн., а пенсионеры недополучают 250-300 грн. пенсии.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, этот вопрос необходимо как можно скорее решить. «Этот вопрос нужно поставить как требование оппозиции с тем, чтобы до конца этой сессии этот вопрос был решен», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что до конца сессии осталось две пленарных недели. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «через две недели нужно провести открытый диалог с властью», и добавил, что в последнее время «скрываются реальные фактические показатели экономики». «Сегодня страна живет с закрытыми глазами. Мы не знаем, чего ожидать летом», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, оплата за газ осуществляется за счет ежемесячной эмиссии Нацбанка. «И ежемесячно снижаются золотовалютные резервы», - добавил он.