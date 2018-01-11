Путин заявил, что Турция не имеет отношения к попытке нападения на военную российскую базу в Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Турция не имеет отношения к попытке нападения на военные российские базы в Сирии.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на встрече с главами российских СМИ и информагентств. «Перед тем как войти в этот зал, прямо из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции, обсуждали, в том числе, и эту ситуацию», - сказал Путин.

«Я уверен, что ни турецкие военные, ни руководство турецкого государства не имеет к этому инциденту никакого отношения, хотя действительно эту часть идлибской зоны должна контролировать Турция», - добавил он.

При этом Путин подчеркнул, что РФ не всегда удается контролировать те участки, которые она должна, и турецким партнерам не всегда удается это сделать.

«Там сложная ситуация, они должны выставить там посты по нашим договоренностям, пока они этого не сделали, но и сделать это непросто», - добавил он.

В то же время он подчеркнул, что атаковавшие российскую базу дроны закамуфлированы под кустарное производство.

«На самом деле, это очевидно, там есть элементы высокотехнологического характера – это касается систем радиолокации и наведения, систем сброса боеприпасов», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».

10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе. В оборонном ведомстве заверили, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

10 января в Минобороны РФ потребовали от Турции пресечь использование беспилотников подконтрольными вооруженными формированиями, которые атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии.

11 января Генштаб вооруженных сил России обвинил Украину в причастности к атаке на свои базы в Сирии.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», - сказал начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Он подчеркнул, что заслуживают внимания и используемые на беспилотниках боеприпасы. «Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов», - сказал Новиков.