Жвания выйдет на Майдан, чтобы покаяться

"Майдан стал жертвой бюрократии", - так считает народный депутат Украины Давид Жвания . Экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций в канун второй годовщины Майдана изложил свою версию послереволюционных событий в газете "Зеркало недели":"Я опять выйду на Майдан в День Свободы. Выйду с покаянием перед народом, который стоял здесь два года назад и оказался совсем не в том государстве, о котором мечтал. Тогда никто не поверил бы, что Ющенко и Янукович пойдут по жизни рука об руку…

Майдан пал жертвой бюрократии. Практически все политики Майдана были профессиональными чиновниками. Буквально несколько людей, в том числе и я, не работали до этого в различных министерствах и ведомствах. Пост министра МЧС, полученный после революции, стал моей первой государственной должностью. Но наличие в правительстве таких небюрократов погоды не делало — бюрократизм съел идею Майдана как стартовой площадки для реформ, как мерила идей, стремлений, амбиций новорожденного гражданского общества Украины".