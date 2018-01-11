Убийство Ноздровской: официальный Лондон будет следить за делом

Великобритания призвала Украину обеспечить справедливый судебный процесс по делу убийства адвоката Ирины Ноздровской.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Twitter посольства Великобритании в Украине.

«Украина должна обеспечить справедливый судебный процесс на основе тщательного расследования ужасного убийства И. Ноздровской. Верховенство права является первостепенным. Мы будем и дальше следить за делом», - отметили в посольстве.

Ранее в посольстве США в Украине призвали украинские власти привлечь к ответственности виновных в убийстве адвоката Ирины Ноздровской.

Как сообщал УНИАН, 11 января, Анастасия Ноздровская призвала правоохранителей предоставить ее адвокатам доступ ко всем материалам дела об убийстве ее матери. По словам дочери, ее представителям предоставили лишь 10-15% материалов производства. Также Анастасия Ноздровская заявила, что не верит в основную версию полиции об убийстве ее матери – что ее убил Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осуждения которого добилась в суде Ирина Ноздровская.

Читайте также"Улики более чем веские": Аваков прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве НоздровскойСправка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник бывшего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП. Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области. 8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога. 10 января первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой была обнаружена ДНК Юрия Россошанского.