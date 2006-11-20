Гайдук и Бойко поехали в Брюссель

Как сообщает радио «Свобода»,пресс-секретарь Комиссара ЕС по внешним отношениям и политике соседства Эмма АДВИН заявила: “В понедельник Еврокомиссия организует конференцию по внешней энергетической политике, по вопросу, как мы повышаем безопасность энергопоставок, более эффективно работая с нашими партнерами и особенно с нашими соседями”.

На конференции выступят самые главные должностные лица Евросоюза – председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хавьер СОЛАНА, комиссары Евросоюза, которые отвечают за внешние отношения и политику соседства, энергетику, торговлю, развитие и гуманитарные отношения. Украину на конференции будут представлять секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Виталий ГАЙДУК, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, заместители главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК и Александр ЧАЛЫЙ. В конференции будут также участвовать министры иностранных дел или энергетики из 30 стран, а также промышленники, ученые, представители международных организаций.

“Во время наших двухдневных дебатов мы будем говорить, как мы можем развить более последовательную и скоординированную внешнюю политику по энергетике, как развить энергетический рынок и как мы можем развивать партнерство, чтобы страны за пределами энергорынка ЕС больше интегрировались в этот рынок”, - сообщила Э.АДВИН.

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия обнародовала так называемую «Зеленую книгу», где представлена новая энергетическая стратегия ЕС.