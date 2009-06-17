Тигипко начинает долгосрочный политический проект

Сергей ТИГИПКО заявляет, что создаст свою фракцию в парламенте после победы на президентских выборах. Такое заявление С.ТИГИПКО сделал сегодня во время посещения Днепропетровска, сообщает агентство «Новый мост». «Прежде всего, необходимо опираться на политическую силу. Мы планируем принять участие в выборах в местные и областные советы. У меня насчет выборов долгосрочные планы. Сегодня в ДУЭПе (Днепропетровском университете экономики и права - УНИАН) я собрал всех своих активистов. Мы начинаем долгосрочный политический проект», - сказал С.ТИГИПКО.

По информации агентства, в Днепропетровске С.ТИГИПКО встретился с мэром города Иваном КУЛИЧЕНКО, ректором и коллективом Днепропетровского университета экономики и права, журналистами и общественностью города. Днепропетровск был выбран в качестве символического старта президентской кампании С.ТИГИПКО потому, что этот город дал старт в жизни известного бизнесмена и политика.

Общаясь с общественностью города, претендент на пост Президента также заявил, что его политическая сила намерена принять участие в выборах в местные советы.

«Большинство в горисполкоме недостаточно патриотично. В частности поэтому происходит много коррупционных вещей, что явно не на пользу городу. Мы пойдем на выборы в Днепропетровский горсовет и разоблачим действующие сейчас коррупционные схемы в городе», - заявил С.ТИГИПКО.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что ответственность за потерю Днепропетровском права принимать Евро-2012 лежит во многом на местных силах.

«Я считаю, что в Днепропетровскую область присылать на должность губернатора никого не нужно. Если бы провал с Евро случился при губернаторах ЛАЗАРЕНКО или БОЙКО, многим пришлось бы уехать из области», - заявил С.ТИГИПКО.