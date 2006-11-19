Журналисты голодают в знак протеста против повышения тарифов на ЖКХ

В Луганской области журналисты независимого издания “Сватовские ведомости” начали голодовку в знак протеста против повышения тарифов на отопление.

Как сообщил корреспонденту УНИАН участник акции Андрей КРЮКОВ, сегодня в 10.00 на площади возле здания Сватовского городского совета журналисты газеты начали бессрочную голодовку.

По его словам, к началу акции пришло очень много горожан, присутствовали и представители власти. Городской председатель Сватово Николай ШЕРСТЮК рассказал людям о назначении субсидий. На требование сватовчан немедленно созвать внеочередную сессию и отменить новые тарифы Н.ШЕРСТЮК пообещал, что сессию проведут завтра в 15.00. Когда люди возмутились и сказали, что журналисты могут замерзнуть к тому времени, то услышали в ответ: «Пусть стоят, это их дело».

В свою очередь, председатель Сватовской райгосадминистрации Евгений РЫБАЛКО предложил участникам акции электрогрелки, которые одеваются на тело, и помещение райсовета.

К участникам акции уже присоединилась 71-летняя жительница города Людмила СВИЛОГУЗОВА.

Накануне журналисты «Сватовских ведомостей» обратились к коллегам-журналистам с просьбой оказать информационную поддержку их акции бессрочной голодовки под лозунгом «Лучше умереть от голода, чем платить за холод».

В своем обращении к журналистам они отмечали, что 7 ноября Сватовский городской совет принял решение о повышении тарифов на отопление с 53 коп. до 10 грн. за квадратный метр. Журналисты издания требуют от городского совета провести внеочередную сессию, на которой отменить решение о повышении тарифов.

Кроме того, они требуют оставить старые тарифы до конца отопительного сезона и перенести рассмотрение вопроса о повышении на май. Они также требуют создать постоянно действующую комиссию для изучения ситуации с качеством поставки услуг Сватовским отделением «Теплокоммунэнерго», а также регулярно информировать жителей Сватово о работе этой комиссии, и по окончании отопительного сезона провести общественные слушания, на которых комиссия должна отчитаться о своей работе. В случае, если требования журналистов не будут выполнены, они потребуют отставки городского председателя, а ответственность за состояние своего здоровья и всех, кто присоединится к их акции, возлагают на городского председателя и депутатов горсовета.

Обращение к коллегам подписали журналисты «Сватовских ведомостей» А.КРЮКОВ, Елена РАГРА и Юлия КРАСИЙ.

Письмо со своими требованиями сватовские журналисты отправили в Сватовский горсовет и Луганскую облгосадминистрацию. Из ОГА уже поступил ответ, что губернатор Луганской области Александр АНТИПОВ встретится с журналистами, но время и дата пока не указаны.