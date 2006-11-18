Тимошенко попробует объединить киевских депутатов против повышения тарифов

В понедельник, 20 ноября, в 17.00 в здании Киеврады (ул. Крещатик, 36) состоится собрание депутатов Киевского городского совета – членов фракций Блока Юлии ТИМОШЕНКО, Блока «Наша Украина» и Блока Виталия КЛИЧКО. Они будут посвящены подготовке сессии Киеврады, на которой будет решаться вопрос отмены распоряжений городского председателя о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в объединенном пресс-центре Киеврады, также планируется подписание Декларации принципов сотрудничества демократических сил в Киевраде. В собрании примет участие лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

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