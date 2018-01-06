Волонтер рассказал, когда Украина отправит Черноморский флот РФ на металлолом

За последнее время Россия нарастила достаточной серьезный военный потенциал в аннексированном Крыму, об этом сообщает Главред со ссылкой на основателя фонда "Повернись живим" Виталия Дейнегу.

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Волонтер считает, что проблема Крыма не в том, сколько танков нагнали туда оккупанты, а в том, что охранять перешеек, соединяющий Крым с Украиной, можно и относительно маленьким контингентом.

"Я думаю, что в ближайшие годы Россия вряд ли ослабнет настолько, чтобы добровольно оттуда уйти. А Украина вряд ли окрепнет настолько, что военным путем Крым освободить. Поэтому достаточно преждевременно думать о том, как мы будем "пилить" российский Черноморский флот в Балаклаве на металлолом. К сожалению", - добавил Дейнега.

Напомним, ранее волонтер назвал главную проблему украинской армии.