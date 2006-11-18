Следователь Генпрокуратуры отказался возбудить дело против Луценко

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют о беспочвенности возбуждения уголовного дела в отношении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как заявили агентству УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, в связи с сообщениями в СМИ о составлении Генеральной прокуратурой Украины протоколов о совершении коррупционных правонарушений министром внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО, основанием для составления данных протоколов стали материалы уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины в отношении должностных лиц МВД по ст. 365 ч.1 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение служебным лицом действий, которые явно выходят за рамки предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц).

В то же время, заявляет ДСО МВД Украины, беспочвенность возбуждения уголовного дела установлена постановлением следователя той же Генпрокуратуры от 14.11.06 г. об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении министра внутренних дел в связи с отсутствием в его действиях состава преступления по мотивам отсутствия причинения вреда интересам государства и граждан.

В ДСО МВД отмечают, что беспочвенность возбуждения уголовного дела одновременно свидетельствует и о незаконности следователей и других процессуальных действий по нему.

Министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО подписано обращение в суд относительно отмены постановления о возбуждении уголовного дела и признания незаконными действий должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура нашла факт коррупционных деяний в работе министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, расследуя дело об убийстве сотрудника УБОП Романа Ерохина.

По данным информированного источника, 15 ноября Генеральная прокуратура передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу два протокола, составленные за якобы коррупционные деяния Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, немотивированную раздачу высоких званий и оружия.