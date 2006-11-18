В Партию регионов приняты 5 тыс. членов СДПУ(о)

По состоянию на 17 ноября текущего года в ряды Партии регионов в Днепропетровской области приняты почти 5 тысяч членов СДПУ(о).

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы днепропетровского областного отделения Партии регионов, текст которого передан агентству УНИАН.

В заявлении отмечается: «Геннадию ГВОЗДЕВУ, секретарю днепропетровского обкома СДПУ(о) партбилет члена Партии регионов был вручен на партийной конференции 14 октября 2006 года. Г.ГВОЗДЕВ аргументировал свое решение перед партийцами желанием выполнить все обещанное своим избирателям. Учитывая сходство идеологий и избирательных программ, Г.ГВОЗДЕВ принял решение покинуть ряды СДПУ(о) и продолжить свою работу в Партии регионов. Г.ГВОЗДЕВ является харизматичным лидером, за время своей работы зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель, потому его переход в Партию регионов послужил примером для его однопартийцев».

Как прокомментировал УНИАН переход членов СДПУ(о) в ряды “регионалов” лидер днепропетровского областного отделения Партии регионов, народный депутат Олег ЦАРЕВ, процесс перехода членов других партий в Партию регионов наблюдается почти по всем районам области. По его словам, речь идет “не только о социал-демократах объединенных, но и о других партиях, которые на последних выборах не преодолели 3-процентный проходной барьер.

О.ЦАРЕВ назвал логичным, что на “бело-голубом” востоке Украины такие партии начинают объединяться вокруг одной политической силы, программа которой похожа на их собственные программы. Такой силой, по мнению О.ЦАРЕВА, с четкой вертикальной структурой и возможностью решать практические вопросы избирателей является Партия регионов.

«Я не могу запретить людям вступать в Партию регионов», - заявил О.ЦАРЕВ.

В то же время, по его словам, днепропетровское областное отделение Партии регионов готово сотрудничать с СДПУ(о), а также готово помочь в поисках помещения для офиса областной организации эсдеков.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября экс-руководитель Днепропетровской областной организации СДПУ(о), действующий заместитель председателя областной организации Партии регионов Геннадий ГВОЗДЕВ заявил корреспонденту УНИАН, что в Днепропетровской области 5 тысяч членов СДПУ(о) во главе с лидером областной организации покинули ее ряды и перешли в Партию регионов.

Г.ГВОЗДЕВ отметил, что предварительно предупредил руководство СДПУ(о) о выходе из партии. По данным Г.ГВОЗДЕВА, сейчас и.о. руководителя Днепропетровской областной организации СДПУ(о) избран 45-летний Игорь СКАЖУТИН, который занимал эту должность до 2001 года. Сам И.СКАЖУТІН от комментариев относительно ситуации в парторганизации отказался.

17 ноября бюро Днепропетровской областной организации СДПУ(о) выступило с заявлением, в котором опровергло информацию о переходе 5 тысяч членов днепропетровской облорганизации в Партию регионов

Как сказано в заявлении, информация о массовом переходе в Днепропетровской области членов СДПУ(о) в другую политическую силу является грубой политической провокацией. «Это не только попытка очернить нашу партию, но и попытка вбить клин в отношения между политическими силами, которые вместе боролись за единого кандидата на президентскую должность в 2004-ом году, еще год назад, находясь в оппозиции, вели общую и решительную борьбу против политических репрессий и антисоциальных действий тогдашней власти», заявили члены бюро, выразив убеждение, что Партия регионов даст соответствующую политическую и моральную оценку этой информации.

На момент последних выборов Днепропетровска облорганизация СДПУ(о) насчитывала 25 тыс. членов, организация Партии регионов – 42 тыс. членов.