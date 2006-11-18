Виктор Балога про Луценко, правый мегаблок и следующий парламент

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА выступает за создание объединенной правой политической силы, которая сможет набрать 15-25 процентов голосов на выборах.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (18-24 ноября).

По его словам, с 2001 года ведется разговор о необходимости объединения демократических сил. «Правые силы, вразброс представляющие правый сектор, должны объединиться», – считает В.БАЛОГА.

Он заметил, что «Пять лет разговоры идут, а кроме общего проекта, созданного Виктором ЮЩЕНКО, ничего нет. Кто мешал расширить этот блок перед парламентскими выборами 2006 года? Никто». «Президент не стал прибегать к ручному управлению в этом процессе. А сами они не объединились и пошли отдельно. Они все большие, и Президент уважает их право таковыми себя считать. Но выборы прошли, и мы увидели, кто остался за бортом парламента и сколько набрала «Наша Украина»… Если бы мегаблок был создан, то он набрал бы не 14, а 20-25 процентов голосов», – убежден глава Секретариата.

Отвечая на вопрос о перспективах партии «Вперед, Україно!», которую может возглавить министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, В.БАЛОГА сказал, что «сегодня одна из более ста партий, которая ничего не решает, не может рассматриваться как новый проект. Такой подход не актуален». По его словам, сегодня рано говорить о перспективах «Вперед, Україно!», а также о том, состоится ли объединение всех политиков, которые олицетворяют демократическое направление.

По мнению В.БАЛОГИ, «максимум год - это тот срок, который покажет, хватит ли политикам здравого смысла для объединения и создания политической силы, которая сможет бороться не за пять процентов, а получить 15-25 процентов, что даст ей возможность стать третьей полноценной силой в следующей Верховной Раде».