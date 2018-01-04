Ляшко купил землю под Киевом: заплатил за нее экс-нардепу 300 тысяч

Народный депутат Олег Ляшко приобрел за 300 тысяч гривень земельный участок площадью 5 соток в Обуховском районе Киевской области.

Это следует из декларации парламентария от 3 января о существенных изменениях в имуществе, передает "Украинская правда".

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По данным Ляшко, соглашение о купле-продаже он оформил с Валентином Савицким 20 декабря 2017 года. Полная площадь участка - 544 квадратных метра.

Как известно, 68-летний Савицкий - заслуженный экономист Украины, был депутатом Рады 4-го созыва в составе фракции "Европейский выбор".

Полная сумма, которую заплатил ему Ляшко, – 300 тысяч 288 гривень. Другие детали приобретения не разглашаются.

Ранее в расследовании "Наших грошей" говорилось, что только за последний год народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен приобрели недвижимости примерно на 20 млн грн.