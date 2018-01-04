Макрон хочет изменить законодательство Франции для борьбы с фейковыми новостями

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели будет представлен проект закона, направленного против фейковых новостей в сети, сообщает Новое время.

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По его словам, ложная информация представляет угрозу для либеральных демократий. Французский президент также напомнил, что он и его команда стали жертвами фейковых новостей и серьезного взлома данных в ходе его избирательной кампании прошлого года.

Как отмечается, Макрон намерен предложить пересмотреть французское законодательство в отношении средств массовой информации с целью борьбы с фейковыми новостями.

"Если мы хотим защитить либеральные демократии, у нас должно быть сильное законодательство", - сказал Макрон в новогоднем обращении к журналистам.

Он также отметил, что изменения в законодательства будут в том числе касаться социальных сетей, особенно в период выборов.

Агентство отмечает, что с момента своего избрания в мае 2017 года Макрон прямо указывал на российские СМИ, обвиняя их в размещении дезинформации о нем в ходе его избирательной кампании.