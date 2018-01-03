Глава МИД Германии: замена российских офицеров в СЦКК не принесет преимуществ
\Глава МИД подчеркивает, что российских офицеров надо вернуть в СЦКК.
Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркивает, что замена российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе не принесет преимуществ, потому что цель центра - поддерживать прямой контакт между Украиной и Российской Федерацией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Он напомнил, что цель Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) состоит в том, чтобы "иметь прямую связь между Украиной и Россией".
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"Цель состоит в том, чтобы не возникали, избегать конфликтов, чтобы их, если они возникнут, каким-то образом уменьшать и прекращать", - добавил глава МИД ФРГ.
"Заменить российских офицеров в этом центре не принесет какого-то преимущества, так как его цель состоит в том, чтобы сохранялся непосредственный контакт между украинскими и российскими представителями, и поэтому наша цель должна заключаться в том, чтобы вернуть российских офицеров в состав этой группы", - отметил Габриэль.
Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент Украины Петр Порошенко предложил пригласить представителей Германии и Франции в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе.
*** 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».
В Министерстве иностранных дел Украины считают, что решение РФ вывести российских военнослужащих из состава Совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.
В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии.
Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.
Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях.
«Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.», - подчеркнул Марчук.