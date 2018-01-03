Глава МИД Германии: замена российских офицеров в СЦКК не принесет преимуществ

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркивает, что замена российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе не принесет преимуществ, потому что цель центра - поддерживать прямой контакт между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Он напомнил, что цель Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) состоит в том, чтобы "иметь прямую связь между Украиной и Россией".

Читайте такжеГлава МИД Германии усомнился в пользе от поставок летального оружия Украине

"Цель состоит в том, чтобы не возникали, избегать конфликтов, чтобы их, если они возникнут, каким-то образом уменьшать и прекращать", - добавил глава МИД ФРГ.

"Заменить российских офицеров в этом центре не принесет какого-то преимущества, так как его цель состоит в том, чтобы сохранялся непосредственный контакт между украинскими и российскими представителями, и поэтому наша цель должна заключаться в том, чтобы вернуть российских офицеров в состав этой группы", - отметил Габриэль.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент Украины Петр Порошенко предложил пригласить представителей Германии и Франции в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе.

*** 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что решение РФ вывести российских военнослужащих из состава Совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии.

Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях.

«Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.», - подчеркнул Марчук.