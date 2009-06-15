Украинские ученые продемонстрируют уникальные возможности человеческой памяти

Книга рекордов Украины представляет - в среду, 17 июня, в 11.00 в Центре делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" (г. Киев, ул. Крещатик, 2) состоится презентация новейшего уникального научно-интеллектуального продукта украинских ученых "Шаг за горизонт", который не имеет аналогов в мире. Это будет научный эксперимент и демонстрация результатов использования методики запоминания и воссоздания человеком сверхбольших объемов информации.

Авторами проекта являются украинские научные работники - доктор медицинских наук, профессор Андрей Тихонович Слюсарчук и доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Информационные системы и сети" Владимир Владимирович Пасечник.

Во время презентации А.Слюсарчук и его ученик Александр Червоный, который прошел обучение по вышеуказанной методике и овладел ею, продемонстрируют уникальные возможности памяти и приемы психотехнологий, которые позволяют устно, без применения дополнительных средств облегчения счета, выполнить самые сложные бинарные математические операции, умножение высокоразрядных числовых комбинаций, деление, извлечение корня за сверхкороткий промежуток времени. Вышеуказанные результаты счета не будут иметь аналогов в мировой практике, заявляют организаторы презентации.

В частности, А.Червоный проведет наглядный эксперимент запоминания печатных текстов без ограничений по разной тематике и удерживания текстов в памяти с точным воссозданием слов, предложений из заданных зрителями страниц, строк текста и т.д.

Во время презентации будет продемонстрирован феномен аудиального восприятия информационного текста и мгновенный подсчет количества слов, букв, гласных, согласных и отдельно каждой из букв по желанию собравшихся в произвольно избранных текстах любой сложности; возведение чисел в степень высоких порядков; состоится наглядная демонстрация психотехнологии запоминания блока визуальной информации (цифр, фигур и тому подобное) участниками курса "мнемотехника, пси-ресурс".

Телефон для справок: 8(097) 579-89-30.

Сбор представителей СМИ возле "Украинского дома" 17 июня в 10.30.

Детальнее о чрезвычайных возможностях А.Слюсарчука можно узнать на сайте:

http://www.book.adamant.ua/akt/2slysar4uk/1.htm

Анонс события: http://book.adamant.ua/slanons.htm