Новогоднее поздравление Порошенко (полный текст)

Президент Украины в Новый год пожелал украинцам мира, счастья и благополучия.

Полный текст обращения президента опубликовала его пресс-служба.

Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков.

С глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах. А мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию, - нашу гордость и нашу славу.

Читайте такжеПорошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал мира, счастья и благополучия

Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина ... А грабителя, который разорил наш дом - наступит время - прогоним и накажем.

Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. Соединенные Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора.

И будто под елку легло решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года.

Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он еще пригодится. И всех нас - с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Еще в прошлогоднюю праздничную ночь мы только загадывали желание о безвизе, и вот оно - свершилось.

Пусть и не без ошибок, но движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию.

За все, чего страна достигла, - огромное спасибо каждому из вас. Это - результат совместной работы.

В новом году Правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И это нам - по силам.

Как Президент - обеспечу политические условия, необходимые для экономического роста. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, - следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, - наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство.

Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы - наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас.

Желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия!

С Новым годом!

Слава Украине!