В «Конституции от Ющенко» нашли кучу грамматических ошибок

Предложенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО законопроект относительно изменений Конституции необходимо доработать, несмотря на положительное заключение Венецианской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН об этом заявил журналистам председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

«Этот документ вызывает много вопросов как по содержанию, так и с точки зрения - я буду употреблять такое слово – “аккуратности” его подготовки. Что касается заключения Венецианской комиссии, когда мы его получим, тогда, очевидно, можно будет рассматривать этот вопрос в комплексе. Будем надеяться, что этот документ в Верховную Раду Украины поступит», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, несмотря на то, что заключение Венецианской комиссии имеет рекомендательный характер, оно обычно является объективным и должно учитываться во время практической работы над законопроектом. Как отметил спикер, предыдущий опыт свидетельствует, что неучтение рекомендаций Венецианской комиссии при разработке проектов изменений в Конституцию “приводит к осложнениям в нашей политической жизни”.

Комментируя вопрос, какие именно замечания с точки зрения “аккуратности” вызывает документ, председатель ВР сказал: “Дело в том, что с точки зрения “аккуратности”, я имею в виду грамматику, то один из филологов, учитель по профессии, красным карандашом прошелся по этому проекту и потом передал его мне. Он (проект) был весь “красный”. Это, кстати, к вопросу о качестве работы, потому что у нас долго запрягают, а затем в последний день начинают ехать. И разные разделы, которые готовились разными людьми, потом механически объединяются в единое целое, а отсюда и получаем соответствующую кондицию документа”.

Относительно содержания предложений президентского законопроекта изменений в Основной Закон, В.ЛИТВИН высказал мнение, что многие из них “дискуссионные, особенно в части двухплатного парламента и, начиная с того, что авторы конституционных инициатив не могут забыть себя, когда они освящают тот или другой документ”.