Путин не поздравил Порошенко и еще одного президента с Новым годом

Президент России не поздравил Петра Порошенко с Новым годом. Без поздравлений Кремля остался и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, передает ТСН.

Читайте такжеРоссия может пойти на некоторые уступки по Донбассу - прогноз Stratfor на 2018 годЗато Владимир Путин поздравил лидера США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель, Папу Римского Франциска, президентов Сирии и Турции и других.

Так, в поздравлении Трампу Путин сказал, что, по его мнению, в "непростой международной обстановке" необходимо выстраивать конструктивный двусторонний диалог. Это, по словам президента РФ, укрепит стратегическую стабильность в мире и поможет найти ответы на глобальные вызовы и угрозы.