За приездом в Украину многих "воров в законе" очень часто стоит ФСБ – Князев

За приездом в Украину с территории Российской Федерации многих так называемых "воров в законе" очень часто стоит ФСБ РФ.

Об этом в интервью УНИАН сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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"Оказалось, их много приехало из России. Мы увидели, что за этим очень часто стоит Федеральная служба безопасности Российской Федерации. После задержания кто-то молчал, а кто-то говорил: получил команду или рекомендацию прибыть в Украину, поселиться в определенном регионе и жить, как и до этого жил. То есть, совершать правонарушения, создавать незаконные преступные организации, сращиваться с ослабленным государственным аппаратом", - пояснил Князев.

Он сообщил, что полиция до середины 2016 года "очень редко" докладывала об "эффектных задержаниях".

"Где-то до середины прошлого года полиция в своих отчетах или руководители полиции в своих речах вообще очень редко докладывали обществу об эффектных задержаниях или реализации выявления правонарушений, их расследования, в котором документировали бы роль так называемых "воров в законе". Число этих субъектов на территории Украины в разы увеличилось", - сказал Князев.