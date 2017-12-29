Глава Национальной полиции Сергей Князев объяснил, почему 17 декабря полиция не пустила митингующих в Октябрьский дворец в центре Киева.

Читайте такжеС дымовыми шашками и Саакашвили на заборе: появилось новое видео штурма Октябрьского дворца в КиевеВ интервью УНИАН Князев сказал, что если бы полиция не поставила кордон на входе в здание, митингующие сорвали бы концерт, который проходил тогда во дворце.

"Американская группа, которая приехала в турне в европейскую столицу, среди бела дня в мирном городе окружается маргиналами. Если бы я там не поставил полицейских, концерт сорвали бы и захватили здание, полицию все бы критиковали. И вы в том числе", - заявил он.

По словам Князева, "по факту призывов к силовому захвату публичных мест проводится расследование".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря участники акции «Марш за импичмент», одним из организаторов которой выступил лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили, пытались прорваться в Октябрьский дворец, чтобы обустроить там свой штаб. Помешали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.

Саакашвили призвал сторонников не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». Затем он обратился к своим сторонникам с призывом идти к Верховной Раде.

По факту событий в Октябрьском дворце полиция открыла уголовные производства: по ст. 15 ст. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

В результате столкновений с митингующими пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них были госпитализированы.

В тот день, согласно информации в разделе "Афиша" на сайте Международного центра культуры и искусств ФПУ (Октябрьский дворец), 17 декабря проходил концерт оркестра Гленна Миллера «It's Glenn Miller time».