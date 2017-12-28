Суд отказался смягчить меру пресечения соратнику Саакашвили Дангадзе

Апелляционный суд Киева отказался установить более мягкую меру пресечения руководителю киевской областной ячейки партии "Движение новых сил" Севериону Дангадзе, подозреваемому в госизмене.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий коллегии судей Денис Масенко.

Читайте такжеСаакашвили потребует от СБУ в Евросуде компенсации за "похищение"

Согласно решению суда, Дангадзе находиться под стражей до 31 января 2018 года.

Решение обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Дангадзе обратился через доверенное лицо к бизнесмену Сергею Курченко с предложением финансировать деятельность Саакашвили. По словам Луценко, правоохранители зафиксировали получение людьми из окружения Саакашвили около 500 тыс. долларов. Почти половину этой суммы Дангадзе получил под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр, также была зафиксирована передача средств, сообщил Луценко.

6 декабря Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.