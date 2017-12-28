Суд отказался смягчить меру пресечения соратнику Саакашвили Дангадзе
Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции.
Апелляционный суд Киева отказался установить более мягкую меру пресечения руководителю киевской областной ячейки партии "Движение новых сил" Севериону Дангадзе, подозреваемому в госизмене.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий коллегии судей Денис Масенко.
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Согласно решению суда, Дангадзе находиться под стражей до 31 января 2018 года.
Решение обжалованию не подлежит.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Дангадзе обратился через доверенное лицо к бизнесмену Сергею Курченко с предложением финансировать деятельность Саакашвили. По словам Луценко, правоохранители зафиксировали получение людьми из окружения Саакашвили около 500 тыс. долларов. Почти половину этой суммы Дангадзе получил под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр, также была зафиксирована передача средств, сообщил Луценко.
6 декабря Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.