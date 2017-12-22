Киев создает систему контроля за перемещением россиян на территории Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что после запуска с 1 января 2018 пограничной системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства следующим этапом станет введение контроля за перемещением российских граждан на всей территории Украины, который сейчас находится в состоянии создания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам после возложения цветов к мемориальной доске в честь первого министра иностранных дел Украины Александра Шульгина.

«С 1 января будет введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап – это будет заявление, которое будет направлено соответственно в Государственную миграционную службу, копия его будет получаться в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания - это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины. Вот именно так это будет выглядеть, так как я много раз говорил, что обычная виза работает только против нелегальной миграции», - заявил глава МИД.

«Если это все сработает, будем думать о дальнейших мерах. Если мы увидим по опыту, что где-то это не работает, тогда будем думать о дальнейших мерах, и это может быть элемент визовый, но не просто виза, которая каждому выдается, а именно биометрическая виза. Вот именно такая последовательность будет», - сказал Климкин.

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При этом он отметил, что в процессе контроля въезда российских граждан задействованы различные органы власти.

«Биометрика - она вводится с 1 января, а потом будут вводиться другие меры», - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в аэропорту «Киев» с участием руководства Совета национальной безопасности и обороны, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы была представлена система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, которая начнет работать с 1 января 2018 года.