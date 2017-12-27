Украина готовит новые дела против России в Гаагском суде – МИД

В феврале 2018 года Украина подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. В настоящее время работа над этим документом находится на завершающем этапе.

Об этом в эфире «5 канала» сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, уже через два месяца будет подан этот меморандум, потом у россиян будет 3 месяца, чтобы подать возражения относительно юрисдикции (до мая 2018 года). Далее, согласно процедуре, у Украина есть 3 месяца, чтобы подать возражения на возражения противоположной стороны.

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"Состоятся слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела", - отметила Зеркаль.

Она также добавила, что первый результат может быть уже в 2019 году. После этого возможны слушания дела по существу. Пока предполагается, что это может произойти в 2021 году.

Отдельно Зеркаль сообщила о том, что МИД продолжает работу по делу, что касается нарушения Россией двух фундаментальных конвенций – Конвенция о запрещении финансирования терроризма и расовой дискриминации. До июня 2018 года такие материалы должны быть готовы для представления в Гаагский суд.

Кроме того, дипломат напомнила об успехах Украины в этом году по делам против РФ.

"2017 год является очень позитивным с точки зрения защиты наших интересов в международных судебных юрисдикциях – начиная от Гааги и заканчивая решением в отношении всех исков, которые в этом году рассматривались относительно ответственности России за инвестиции, которые были потеряны в Крыму. Во всех арбитражных заседаниях, а это было пять арбитражей, была признана ответственность России за потерянное имущество", – подчеркнула заместитель министра иностранных дел.