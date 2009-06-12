Ющенко встречает белорусского гостя

Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с премьер-министром Республики Беларусь Сергеем СИДОРСКИМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, визит главы белорусского правительства в Украину осуществляется во исполнение договоренностей Президента Украины и Президента Республики Беларусь, достигнутых во время встреч в Чернигове и Гомеле, соответственно 20 января и 6 мая с.г.

Планируется, что во время встречи В.ЮЩЕНКО и С.СИДОРСКИЙ обсудят ряд актуальных проблем украинско-белорусского сотрудничества.

Среди главных тем, в частности, будут: завершение процесса оформления украинско-белорусской государственной границы, сотрудничество в энергетической сфере то взаимодействие в рамках программы ЕС «Восточное партнерство».