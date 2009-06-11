Ющенко не обязан реагировать на постановление ВР

В Блоке Леонида Черновецкого заявляют, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не обязан реагировать на сегодняшнее постановление Верховной Рады, касющееся председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказала сопредседатель фракции Блока Л.Черновецкого в Киевраде Алла ШЛАПАК.

“То, что касается юридических последствий (принятие постановления), то такое постановление не имеет абсолютно никаких юридических последствий. Президент Украины может вообще на него не реагировать, потому что это постановление”, - заявила А.ШЛАПАК.

При этом она выразила надежду, что В.ЮЩЕНКО как гарант Конституции “отдаст предпочтение закону и будет действовать в рамках законодательства”, тогда как парламентарии, по словам А.ШЛАПАК, продемонстрировали сегодня “полное игнорирование законодательства и законов Украины”.

“И главное продолжают игнорировать мнение киевлян, которое было четко сформулировано в результате перевыборов, инициированных этим же парламентом в мае 2008 года”, - отметила она.

По словам А.ШЛАПАК, сегодняшнее решение парламента “является очередным проявлением того давления, под которым находится киевская городская власть, начиная с 2006 года”.

А.ШЛАПАК заявила, что отчет парламентской Временной следственной комиссии является “юридически безграмотным и неаргументированным, неподтвержденным”.

“С 2006 года можно видеть постоянные инициативы по перевыборам, отстранению... Но, несмотря на все эти проявления отдельных политических сил, мы работали, работаем и будем работать исключительно в интересах киевлян, а не в интересах отдельных политических сил и кланов, какое бы давление с их стороны на органы власти ни оказывалось”, - отметила представитель Блока Черновецкого.

По ее убеждению, такие решения Верховной Рады можно объяснить одним: “Украина стоит накануне президентской кампании и, конечно, такие люди, как ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его команда - команда молодых людей, которые действительно сделали что-то для людей за эти годы и продолжают делать для людей, угрожают тем политикам, которые привыкли к популистским заявлениям и не привыкли нести ответственность перед своими избирателями”.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла постановление об отчете ВСК по вопросам расследования фактов злоупотреблений киевской властью. «За» его принятие проголосовали 228 народных депутатов.

Учитывая критическую ситуацию, которая сложилась в городе Киеве, ВР обращается к Президенту Украины с предложением отстранить от исполнения обязанностей председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на период деятельности ВСК и рекомендует отменить целый ряд его незаконных распоряжений. Также парламент просит правоохранительные органы дать правовую оценку действиям должностных лиц Киевского городского совета и его исполнительного органа относительно обстоятельств, изложенных в отчете Временной следственной комиссии.

Данным Постановлением также предусмотрено, что Временная комиссия продолжает свою работу и должна подать следующий отчет до 19 ноября 2009 года.