Маккейн: предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin усилит безопасность

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США (верхняя палата Конгресса) Джон Маккейн заявляет, что предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin будет способствовать созданию стабильных условий безопасности.

Об этом говорится в заявлении на личном сайте сенатора.

"Сообщение о решении президента Трампа обеспечить Украину противотанковыми комплексами Javelin знаменует еще один важный шаг в правильном направлении и направляет решительный сигнал, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров в борьбе за защиту собственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Маккейн.

По словам сенатора, это решение давно назрело.

«Но, поскольку Владимир Путин продолжает подрывать стабильность в Украине, а управляемые Россией силы обострять смертельные нападения, это решение не могло не появиться в более важное время. Обеспечение Украина возможностями, в которых она нуждается для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию стабильных условий безопасности, что необходимо для мирного урегулирования этого конфликта. Иными словами, как я давно доказывал, предоставление Украине оборонной летальной помощи не будет противоречить миру в Украине, которого крайне важно достичь", - подчеркнул Маккейн.

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Как сообщал УНИАН, украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украиной противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн. долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциале» идет речь.

В свою очередь после появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США “переступили черту” и «разжигают войну».