Вопрос о включении США в "нормандский формат" на высшем уровне не стоит - Чалый

После назначения Курта Волкера на должность специального представителя Государственного департамента США по делам Украины вопрос о включении США в «нормандский формат» на самом высоком политическом уровне не стоит.

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Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в эфире телеканала «112 Украина» во время включения из Вашингтона. Дипломат рассказал, что спецпредставитель Госдепартамента США очень хорошо знаком с ситуацией в Украине и пользуется доверием политического и внешнеполитического руководства Соединенных Штатов.

«Мы с ним вместе были на встречах президентов Украины и США. Он встречается постоянно со своими партнерами в Европе, в Украине, в России ведет переговоры, поэтому де-факто этот формат уже расширен. Но, если говорить о включении на самом высоком уровне политическом в «нормандский формат», то так вопрос сегодня не стоит. Украина заинтересована в этом, но не только Украина решает этот вопрос», - сказал Чалый.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, который курирует ведение переговоров по ситуации в Украине.

23-24 июля Волкер побывал в Украине, в частности посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а «горячая война».