Климкин обвинил Россию в проведении классических этнических чисток в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Российскую Федерацию в проведении классических этнических чисток в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Киеве.

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"Я благодарен тебе за то, что мы вместе приняли участие в Вене в этом министерском заседании (мероприятие по вопросу прав человека в оккупированном Крыму перед началом заседания Совета министров ОБСЕ в Вене - УНИАН), очень эмоциональном, так как это многим дало не только понимание, но и эмоцию. То, что Россия делает на территории оккупированного Крыма, а это на самом деле классические этнические чистки - попытки вытеснить, просто вытеснить всех тех, кто против оккупации, и просто завезти людей из России. Вот это очень простая логика", - подчеркнул Климкин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.