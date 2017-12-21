В Харькове суд отказался выпустить из СИЗО соратника Медведчука

Апелляционный суд Харьковской области отказал в удовлетворении жалобы на арест экс-депутата городского совета VI-VII созывов Андрея Лесика, который подозревается в сепаратизме. Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, Лесик участвовал в заседании, которое состоялось сегодня, 21 декабря, в режиме видеосвязи из Харьковского учреждения исполнения наказаний (№27).

Заслушав все стороны, суд решил оставить решение судьи Киевского районного суда об избрании Лесику меры пресечения в виде содержания под стражей без права определения залога без изменений.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Харьковский городской совет принял решение досрочно прекратить полномочия депутата Лесика, избранного по спискам партии «Видродження».

Ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По предварительным данным предварительного расследования, проводимого следователями Службы безопасности Украины, он, будучи депутатом, «осуществлял призывы к изменению границ территории государства».

После объявления подозрения Лесик скрывался от следствия и не являлся на вызовы ни следователя, ни суда. Его объявили в розыск.

15 декабря подозреваемый был задержан на территории Луганской области. В дальнейшем Киевский райсуд Харькова избрал Лесику меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 февраля без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, ранее охранникам Медведчука подготовили подозрения за нападение на журналистов "Схем".