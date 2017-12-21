В России боятся, что из американского оружия будут уничтожены боевики на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации обеспокоены, что из американских снайперских винтовок могут быть уничтожены российские боевики на Донбассе, которые «отстаивают право говорить» на русском языке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Мы крайне разочарованы информацией о том, что Вашингтон выдал лицензию своему неназванному производителю вооружений на поставку Киеву крупнокалиберных снайперский винтовок. В Вашингтоне впервые огласили факт передачи в Украину оружия», - сказала Захарова, добавив, что с апреля из США поставляются ручные гранотометы.

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«То, что вооружения формально передаются не по государственной линии, а в рамках коммерческих контрактов в принципе ничего не меняет. Это лишь камуфляж и попытка внешне изменить восприятие. Именно официальный Вашингтон дал отмашку на такие поставки, значит взял на себя всю ответственность за последствия», - добавила она.

Захарова считает, что речь идет о «людях, которые могут погибнуть от американского оружия».

«Позиция нынешний киевских властей нам хорошо известна… Вооружая их США подталкивают к возобновлению масштабного кровопролития на Донбассе», - сказала Захарова.

По ее мнению, «Вашингтон становиться соучастником убийства людей которые восстали против устроенного националистами госпереворота в Украине и оставляющих за собой право и отстаивающих свое право говорить на родном языке».

Как сообщал УНИАН, в Государственном департаменте США объяснили, что американские производители оружия могли и раньше подавали заявки на получение разрешения для продажи легкого вооружения Украине.

«Государственный департамент США одобрил лицензию на экспорт в Украину на покупку определенных легких вооружений и стрелкового оружия от производителей США", - сказала представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Документы Госдепартамента свидетельствуют, что Украина покупала небольшое количество этого вооружения в течение нескольких лет как до, так и после российской аннексии Крымского полуострова в 2014 году», - говорится в сообщении.

Науэрт сказала, что Госдепартамент 13 декабря уведомил Конгресс о соответствующем решении. Она добавила, что правительство США не продавало оружие непосредственно украинскому правительству, но разрешало Украине покупать его у американских производителей.

Разрешение на продажу оружия распространяется на полуавтоматическое и автоматическое оружие, включая оружие 50-го калибра. Оно также включает в себя боевые винтовки, глушители, прицелы и другие части.

Науэрт заявила, что правительство США непосредственно не предоставляло Украине летальное оборонное снаряжение, но также не исключило возможность этого в будущем. Экспортеры из США могут подавать заявку для лицензии на прямые коммерческие продажи в любое время, и эти заявки рассматриваются Госдепартаментом в каждом конкретном случае.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что если США поставят оружие в Украину, то российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны».