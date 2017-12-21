Белый дом дал официальный комментарий о поставках летального оружия Украине

Государственный департамент США одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку некоторых легких вооружений и стрелкового оружия у производителей США. Об этом сообщила пресс-секретарь Хезер Науэрт, передает Reuters.

При этом, как показывают записи департамента, Украина закупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет, как до, так и после российской аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Читайте такжеВащиковский заявил в США, что Украина нуждается в оружии

Департамент сообщил Конгрессу о решении от 13 декабря, сказала Науэрт, добавив, что правительство США не продавало оружие непосредственно киевскому правительству, а разрешало Украине покупать у производителей США.

"При предыдущих двух администрациях, правительство США одобряло экспортные лицензии для Украины, так что тут ничего нового", - пояснила она.

Лицензия распространяется на оружие в таких категориях, как полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия калибра 50 единиц. Она также включает в себя боевые дробовики, глушители и военные прицелы.

Науэрт отметила, что правительство США напрямую не предоставило Украине смертоносного защитного снаряжения и не исключило этого. Американские экспортеры могут подать заявку на прямые коммерческие лицензии на продажу в любое время, и они будут рассмотрены Госдепартаментом в каждом конкретном случае, подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Канада разрешила поставку летального оружия Украине.