Рада должна расчистить путь для нового закона об антикоррупционном суд - НФ

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Призываю все фракции, всех политически ответственных депутатов проголосовать за отзыв антикоррупционного законопроекта об антикоррупционном суд для того, чтобы освободить путь для представления президентом Украины законопроекта о создании антикоррупционного судопроизводства", - подчеркнул Бурбак.

"Это будет мощный шаг, чтобы антикоррупционные органы работали эффективно и мы, наконец, увидели коррупционеров за решеткой", - подчеркнул руководитель фракции.

Он подчеркнул, что созданием антикоррупционных органов активно занимался на посту премьер-министра Арсений Яценюк и коалиционное правительство.

"Мы с вами принимаем бюджет, где второй год закладываем мощное финансирование для эффективной работы антикоррупционных органов. Мы создали НАБУ, САП, НАЗК и заинтересованы, чтобы они работали эффективно", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также подчеркнул, что парламентский Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен разработать порядок рассмотрения назначения аудитора НАБУ.

"Мы, наконец, должны избрать публично, прозрачно - чтобы вся страна увидела процесс избрания аудитора НАБУ от парламента", - подчеркнул Максим Бурбак.