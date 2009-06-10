Янукович призывает политических партнеров к сотрудничеству

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает политических партнеров с Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина к конструктивному сотрудничеству для проведения необходимых государству реформ.

Это подчеркивается в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении В.ЯНУКОВИЧА.

”Решение идти на всенародные выборы Президента Украины – очень ответственное.

Мы должны сейчас позаботиться о том, чтобы будущие выборы не разделили Украину, не разделили людей, так, как это произошло в 2004 году. Чтобы не было в результате побежденных и униженных”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, “если все, кто принял решение идти в Президенты, будут иметь понимание именно такой логики процесса, если будущие кандидаты будут ставить себе задачу не уничтожать оппонента, а помочь Украине, укрепить государство и поддержать людей, то это будет наша общая победа”.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, “в настоящее время много дискуссий происходит вокруг того, какой будет судьба тех идей по изменениям в Конституцию, которые мы разработали вместе с нашими партнерами из БЮТ и Блока Литвина во время переговоров, которые велись”.

“Сразу скажу – я против того, чтобы перечеркивать те хорошие решения, на которых мы совместно сошлись. Есть вопросы, которые не обязательно откладывать на период после выборов”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, высказав убеждение, что “мы можем найти поддержку в парламенте для, например, таких необходимых изменений к Конституции, которыми является, скажем, реформа судоустройства или децентрализация местного самоуправления”.

По мнению политика, “очень важно не расточать время, и уже сейчас реализовывать те реформы, которые так необходимы нашему государству”.

“Мы должны законодательно дать большую свободу регионам, реформировать судоустройство, принять другие изменения к Конституции, которые ожидает вся страна”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ и призвал политических партнеров к сотрудничеству.

“Я осознаю, что мое решение идти на всенародные выборы, а не на выборы в парламенте не все восприняли с пониманием. Но я действительно не могу иначе. Быть Президентом Верховной Рады, при всем уважении к парламенту, – этого слишком мало, чтобы поднять такой тяжелый груз, которым является сейчас задача преодолеть кризис. Для этого нужно быть Президентом всего народа. Ведь чтобы справиться с теми вызовами, которые стоят перед государством, нужна поддержка всех людей”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что “будущий Президент Украины, который сможет опираться на могучее плечо украинского народа, который будет признан мировым сообществом, который будет иметь хорошие взаимоотношения с государствами – соседями, сможет добиться возрождения Украины”.

”Я призываю сегодня всех – давайте не тратить время на всевозможные мелкие выяснения отношений, на суету, на соревнование, кто кого больнее оскорбит – отдадим наши силы для реформ. То, что можно сделать уже сейчас, давайте не откладывать на завтра. Вот вам моя рука, рука фракции Партии регионов – мы готовы к конструктивному сотрудничеству и ожидаем от вас такой же ответственный шаг”, - подытоживается в заявлении политика.