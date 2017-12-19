Саакашвили сравнил Порошенко и Януковича с пивом и водкой

Одиозный политик Михеил Саакашвили, известный совими скандальными высказываниями, сравнил бывшего и нынешнего президентов нашей страны с алкоголем, от которого у Украины будет сильное похмелье. Об этом он сказал в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

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"Есть алкоголь. Мы все знали, что Янукович бандит. Есть виски, когда ты пьешь водку или виски организм мобилизуется, восстает, защита включается, потому что организм понимает, что это яд и отрава. Знаете какой самый опасный алкоголь? Пиво. Когда ты пьешь пиво - оно всего 12 градусов - организм думает, что это пища, и ты принимаешь все больше и больше, и больше. Вот Янукович - это была водка, это был виски, это была бормотуха какая-то. Порошенко - это пиво", - сказал он.

Саакашвили заявил, что всеми националистическими лозунгами Порошенко "отравлял организм Украины" и добавил, что после пива бывает самое плохое похмелье.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили поскандалил с начальником Шевченковского управления полиции Германом Приступой.