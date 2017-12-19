"Очень скромный госслужащий": министр юстиции рассказал о своей зарплате (видео)



Министр юстиции Павел Петренко признался, что готов воспользоваться услугой бракосочетания за один день. Однако политик не уверен, что тот тип женщин, который ему нравится, можно заинтересовать министерской зарплатой.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. "Когда наступит время, и я найду ту единственную – женщину, с которой захочу прожить всю жизнь – женюсь. И воспользуюсь услугой брак за сутки", - пообещал он.

По словам Петренко, ему из актрис больше всего нравятся Белуччи, Сумская и Куриленко, однако настолько красивых женщин трудно заинтересовать одной только правительственной зарплатой. "Зарплата не очень высокая, но я имею сбережения. Работаю на госслужбе достаточно непродолжительный период времени, до того я имел свой бизнес, адвокатскую практику. У министра зарплата в районе 35-37 тысяч гривен в месяц. Я на фоне руководителей государственных концернов очень скромный госслужащий", - признал министр юстиции.

При этом Петренко опроверг слухи о лоббировании на должность председателя НАЗК своей преподавательницы Натальи Корчак. "Ни одного предмета мне не преподавала. Она не является моей креатурой", - заверил он. Также министр заявил, что никакого контроля Минюста над НАЗК не существует. "Это тоже миф, потому что в течение последнего года больше всего нападений со стороны НАЗК происходило на министерство юстиции", - отметил чиновник.

Министр также рассказал, что не интересуется дорогими марками одежды и аксессуаров. "Когда я был адвокатом, уже переболел этой брендовой болезнью. Именные рубашки, костюмы – это полная глупость. Знаете, человек, который это делает, наверное, имеет какие-то комплексы и заниженную самооценку", - пояснил Петренко. И добавил, что ходит на физические упражнения и делает это регулярно. "Я стараюсь три дня в неделю ходить в спортзал", - сказал чиновник.