Суды оккупированного Крыма решили, что одиночные пикеты крымских татар были единой массовой акцией (видео)

Весь день 18 декабря в десяти крымских судах проходило рассмотрение 81 административного дела против крымско-татарских активистов. Все они обвиняются в нарушении порядка проведения массовой акции, прошедшей еще 14 октября, сообщает Meduza.

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Тогда больше ста человек в разных населенных пунктах по всему полуострову вышли на улицы, чтобы выразить протест против преследования их народа. Активисты проводили одиночные пикеты - но полиция и суды решили, что это была единая массовая акция.

К вечеру 18 декабря было вынесено около 40 однотипных решений: пикетчиков штрафовали как правило на десять тысяч рублей. Рассмотрение остальных дел продолжилось до позднего вечера.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму активиста Дегерменджи из СИЗО отправили в реанимацию.