В Раде предлагают заслушать отчет правительства об убытках из-за блокады Донбасса

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предлагает в пятницу заслушать в парламенте информацию правительства об ущербе, причиненном госбюджету от «блокады Донбасса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Я хочу обратиться к лидерам фракций с предложением, чтобы в пятницу во время Часа вопросов к правительству мы заслушали правительство, мы заслушали министерства финансов и экономики, учитывая тот факт, что заканчивается бюджетный год, - предоставить точную информацию Верховной Раде, каков ущерб национальному бюджету от факта блокады Донбасса, от того факта, что украинские предприятия, которые были перерегистрированы на украинской территории, начиная с марта не платили налогов ни в бюджет Украины, ни в Пенсионный фонд», - сказала Геращенко.

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По ее словам, она хочет заслушать, каковы потери бюджета от этого ущерба, а также от того, что, «по сути, пятая колонна помогла украсть украинскую собственность, национализировать ее Кремлю, Курченко и всем остальным».

Как сообщал УНИАН, 11 декабря заместитель председателя Национального банка Олег Чурий заявил, что потери экономики Украины из-за разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей составляют 1,8 млрд долларов в 2017 году и полмиллиарда - в 2018 году.

В январе 2017 года активисты и ветераны АТО организовали торговую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса, в частности, перекрыв железнодорожное грузовое сообщение. В правительстве неоднократно призывали прекратить блокаду из-за ущерба экономике Украины и невозможности поставок дефицитного антрацитового угля, но блокада не была снята.

В ответ на блокирование боевики заявили о национализации размещенных по линии разграничения всех предприятий украинской юрисдикции, в том числе предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной утрате контроля над этими структурами.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своей указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО. В правительстве на тот момент потери экономики Украины от торговой блокады ОРДЛО оценивали в 1% ВВП.