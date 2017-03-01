СБУ перехватила разговор главаря "ДНР": "отжатые" предприятия хотят передать Курченко (видео)

17:59, 01 марта 2017
Политика
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Служба безопасности Украины перехватила очередную беседу ватажка т.наз. «ДНР» Захарченко с гражданином РФ, в которой обсуждается дальнейшая судьба «национализированных» террористами украинских предприятий.

Олександр Захарченко / REUTERS

Как отмечает пресс-служба СБУ, разговор доказывает, что большинство наиболее привлекательных украинских экономических активов на временно оккупированной территории Донбасса российские кураторы планируют передать структурам олигарха Сергея Курченко, который сбежал в Россию.

«Понятно, что налоги от «национализированных» предприятий вследствие блокады не будут поступать в украинский бюджет, а все доходы окажутся в «кошельке» экс-президента Украины Януковича», – считают в СБУ.

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Ведомство напоминает, что Сергей Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, он объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что боевики захватили около 40 предприятий украинской юрисдикции на оккупированной территории Донбасса.

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Теги: #Украина#Захарченко#предприятия