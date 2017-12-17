В Сиднее открылось Почетное консульство Украины (фото)

Сегодня открылось Почетное консульство Украины в Сиднее (Австралия).

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, консулом стал Ярослав Дума.

В торжественной церемонии открытия в воскресенье приняли участие посол Украины в Австралии Николай Кулинич, консул Украины Николай Джиджора и представители украинской общины Сиднея.

В ведомстве подчеркнули важность этого события - Украина в этом году отмечает 100-летие своей дипломатической службы.