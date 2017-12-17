В Сиднее открылось Почетное консульство Украины (фото)
21:54, 17 декабря 2017Политика
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В торжественной церемонии открытия в воскресенье приняли участие посол Украины в Австралии Николай Кулинич, консул Украины Николай Джиджора и представители украинской общины Сиднея.
В Сиднее открылось Почетное консульство Украины / фото facebook/UkraineMFA
Сегодня открылось Почетное консульство Украины в Сиднее (Австралия).
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, консулом стал Ярослав Дума.
В торжественной церемонии открытия в воскресенье приняли участие посол Украины в Австралии Николай Кулинич, консул Украины Николай Джиджора и представители украинской общины Сиднея.
В ведомстве подчеркнули важность этого события - Украина в этом году отмечает 100-летие своей дипломатической службы.
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