Оккупанты дали новое название мосту в Крым

Завершилось голосование за название моста, строящегося между оккупированным Крымом и Россией. Победу с большим отрывом одержал вариант "Крымский мост", передают "РИА Новости".

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На втором месте оказался вариант "Керченский мост", на третьем – "Мост воссоединения", на четвертом – "Мост дружбы". Голосование проводилось с 16 ноября.

Как сообщал УНИАН, оккупанты заявили, что возвели все опоры автодорожной части моста в Крым. Зимой планируют продолжить установку опор и пролетов железнодорожной части моста, а также обустройство автодороги.