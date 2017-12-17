Оккупанты дали новое название мосту в Крым
09:07, 17 декабря 2017Политика
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С большим отрывом победило "оригинальное" название "Крымский мост".
Иллюстрация REUTERS
Завершилось голосование за название моста, строящегося между оккупированным Крымом и Россией. Победу с большим отрывом одержал вариант "Крымский мост", передают "РИА Новости".
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На втором месте оказался вариант "Керченский мост", на третьем – "Мост воссоединения", на четвертом – "Мост дружбы". Голосование проводилось с 16 ноября.
Как сообщал УНИАН, оккупанты заявили, что возвели все опоры автодорожной части моста в Крым. Зимой планируют продолжить установку опор и пролетов железнодорожной части моста, а также обустройство автодороги.
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