В 2018 году "Укрзализныця" запустит новые рейсы в Европу – Омелян

В следующем году «Укрзализныця» продолжит курс на расширение сообщения со странами ЕС и откроет дополнительные рейсы в города Европы. В частности, до конца года планируется открыть еще два новых маршрута в Польшу и Молдову – «Одесса-Пшемысль» и «Одесса-Кишинев».

Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время ежегодной итоговой пресс-конференции, которая состоялась 15 декабря 2017 года.

По словам министра, в этом году были запущены новые маршруты в Холм и Вену, и сейчас Украина имеет прямое железнодорожное сообщение с 7 странами ЕС – Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Австрией, Румынией, а летом – с Болгарией.

«Также в 2018 году мы завершаем крупнейший инфраструктурный проект за времена независимой Украины – строительство Бескидского тоннеля. Мы начинаем то, что никогда не делали, и о чем нам говорили, что нам это не удастся. Но я уверен, что нам удастся сделать вторую по величине железную дорогу в Европе лучшей в мире», – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, и подчеркнул, что «Укрзализныця» постоянно развивает и совершенствует маршруты пассажирских поездов.

В свою очередь и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов отметил, что существенно возрос объем пассажирских перевозок в международном и внутреннем сообщении по сравнению с 2016 годом.

«За 10 месяцев 2017 года в 4,4 раза увеличили количество пассажирских перевозок в международном сообщении – до 181 тысяч пассажиров. А также перевезли 84,4 млн пассажиров в дальнем внутреннем сообщении, что на 4,8 млн пассажиров больше, чем за соответствующий период прошлого года», – сказал во время своего выступления Евгений Кравцов и сообщил, что 10 декабря этого года для украинских пассажиров было запущено 11 новых маршрутов, которые объединили всю страну.

По словам руководителя «Укрзализныци», в 2018 году крупнейший перевозчик предложит пассажирам новые сервисы и новое распределение поездов на три категории: комфорт, стандарт и эконом.