ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Каськива

Генеральная прокуратура Украины направила в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в социальной сети Facebook.

"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия), и 14 декабря обвинительный акт направлен в Печерский суд для рассмотрения по существу", - подчеркнул Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 1 ноября Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину. В Генпрокуратуре его подозревают в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами из госбюджета на сумму около 7,5 млн грн. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс. грн.

Позже генпрокурор заявил, что Каськив перечислил в госбюджет почти 7,5 млн грн причиненного государству ущерба.

2 ноября его адвокат Виктор Ермолаев сообщил, что Каськив сам заплатил за себя залог.

Как известно, Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.