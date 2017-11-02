Каськив сам заплатил за себя залог - адвокат

Бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив сам заплатил за себя залог. Об этом написал его адвокат Виктор Ермолаев в Facebook.

«В связи с недостоверным сообщением в прессе относительно источников происхождения денег на залог господина Владислава Каськива как его адвокат сообщаю, что деньги, внесенные в качестве залога, являются личными средствами господина Владислава Каськива».

Как сообщал УНИАН, 1 ноября экс-руководитель Госинвестпроекта Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину.

По данным ГПУ, Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами из госбюджета на сумму около 7,5 млн грн.

В тот же день Печерский райсуд Киева избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс. грн.

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Позже генпрокурор заявил, что Каськив перечислил в госбюджет почти 7,5 млн грн причиненного государству ущерба. Некоторые СМИ писали, что за Каськива внесли залог.

Справка УНИАН. Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В августе 2016 года заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

В марте этого года власти Панамы отказали Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.