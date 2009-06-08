Яценюк: со вторника начинаем процесс реального народовластия

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен», Арсений ЯЦЕНЮК будет инициировать референдум по вопросам о внесении изменений в Конституцию.

Об этом он заявил на телеканале ТВІ в воскресенье вечером.

Он сообщил, что «со вторника мы начинаем процесс реального народовластия и волеизъявления людей через референдум».

По его словам, речь идет о референдуме, «по всем вопросам который касается непосредственно устройства страны».

«Люди будут определять, какая страна, а не два или три политика. Без референдума не обойтись», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что референдум – это «очень хороший предохранитель».

Он подчеркнул, что во вторник огласит «целый ряд вопросов», по которым нужно провести референдум.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что парламент на днях принял закон о референдуме и «это открывает путь для того, чтобы узаконить волеизъявление народа.

Он подчеркнул, что несмотря на нынешние заявления В.ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО, можно констатировать, что «конституционный сговор между БЮТ и Партией регионов начался летом прошлого года».

По его словам, ему как главе парламента «со стола премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО» был передан проект изменений в Конституцию Украины, где предполагалось избрание президента в парламенте.

А.ЯЦЕНЮК добавил, что если бы не сегодняшнее заявление В.ЯНУКОВИЧА об отказе от внесения изменений в Конституцию, то политические силы готовы были «защищать права граждан».

«То, что сегодня случилось, это не победа, это ясность ситуации, это понимание того, как дальше будет двигаться процесс», - сказал политик.

В то же время он добавил, что «прививка все равно нужна», поскольку «я не знаю, что им завтра взбредет в голову».

Он не исключает, что могут быть еще попытки вносить изменения в Конституцию по ключевым вопросам. Поэтому он объявил, что во вторник начинает процесс инициирования референдума.